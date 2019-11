Russen bereiden zich ’gewoon voor’ op Tokio 2020

„Ons comité stelt een ploeg samen met sporters die naar Tokio reizen en de eer van het land zullen verdedigen”, aldus Posdnjakov tegen persbureau Interfax.

„Op dit moment zijn er tegen ons comité geen aantijgingen van het WADA en het IOC. Daarom staat, met uitzondering van de atletiek, niets deelname van onze sporters in de weg. We zetten daarom de voorbereiding op Tokio 2020 volledig voort”, zegt de Rus, die weet dat de Russische sport voor vier jaar dreigt te worden uitgesloten van deelname aan Olympische Spelen en WK’s. Een onafhankelijke commissie van wereldantidopingbureau WADA heeft in een advies die straf aanbevolen vanwege grootscheepse dopingfraude.

Posdnjakov zegt er alles aan te zullen doen dat de vertegenwoordigers van zijn land onder Russische vlag uitkomen. Op de Winterspelen van Pyeongchang was dat niet het geval. Hij meldde ook dat zijn land aan de voorbereiding op Tokio 2020 en de Winterspelen van Peking 2022 al meer dan 12 miljoen euro heeft uitgegeven.

Het bestuur van het WADA beslist op 9 december in Parijs over een mogelijke schorsing van het Russische antidopingbureau Rusada. Een van de consequenties zou kunnen zijn dat Russische sporters alleen onder neutrale vlag kunnen uitkomen. „Onredelijk”, noemde Posdnjakov dat. Ook is voorgesteld dat Rusland vier jaar lang geen grote sportevenementen mag organiseren. Het EK voetbal valt daar overigens niet onder.