PSV ziet in Berghuis ideale nummer ’tien’

Zowel Feyenoord als PSV zien in Steven Berghuis de ideale ’nummer 10’. Ⓒ BSR/SOCCRATES

EINDHOVEN - PSV heeft een bedrag van maximaal tien miljoen euro in het hoofd voor Feyenoord-captain Steven Berghuis. Dat zal niet genoeg zijn voor de man die woensdag met hoofdletters een ’niet te koop’-sticker opgeplakt kreeg toen technisch manager John de Jong zich officieel meldde in De Kuip. Wil PSV de leiding van de Rotterdammers in beweging krijgen, dan zal het stappen verder moeten gaan voor de speler die ook in Eindhoven als belangrijke kandidaat voor de nummer tien-positie wordt gezien.