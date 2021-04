Zlatan Ibrahimovic verlengt contract bij AC Milan

Ibrahimovic keerde in 2019 terug bij AC Milan, dat hij in 2012 verruilde voor Paris Saint-Germain. Via Manchester United en LA Galaxy keerder de spits, die ook voor onder andere Ajax speelde terug in Milaan.

De verlenging is opmerkelijk getimed. Vorige week kwam immers het nieuws naar buiten dat Ibrahimovic mogelijk een lange schorsing boven het hoofd hangt. De problemen van de ster van AC Milan zouden gaan over een op Malta gevestigd wedkantoor, genaamd Bethard. Daar zou hij mede-eigenaar van zijn en dat is in strijd met de regels van zowel de FIFA als de UEFA.