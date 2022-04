Benzema grote man bij Real, Levante verrast Danjuma & co

Twee weken geleden, voor de interlandperiode, werd Real Madrid in de Clásico overklast door FC Barcelona: 0-4. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti herstelde zich in Vigo tegen Celta, al ging het moeizaam.

Benzema opende na ruim een kwartier spelen de score uit een strafschop. De thuisclub dacht kort voor rust op gelijke hoogte te komen via een kopbal van Thiago Galhardo, maar op advies van de VAR keurde de scheidsrechter dat doelpunt af vanwege buitenspel.

Kort na rust kwam Celta alsnog langszij via Nolito. Benzema mocht even later voor de tweede keer aanleggen vanaf 11 meter, maar de Franse spits schoot de bal recht door het midden tegen de doelman van Celta aan. De aanvoerder van Real ging desondanks in de 70e minuut weer achter de bal staan toen de Madrilenen hun derde penalty kregen. Dit keer schoot Benzema de bal hard en zuiver in de hoek, zijn 24e doelpunt van het seizoen. De Fransman voerde zijn totaal in de Spaanse competitie voor Real op naar 216 treffers, evenveel als Alfredo Di Stéfano. Alleen Cristiano Ronaldo (311) en Raúl (228) scoorden vaker.

Real Madrid heeft aan kop van La Liga nu 12 punten voorsprong op Sevilla, dat het zondag in Camp Nou opneemt tegen FC Barcelona, de nummer 3 van de Spaanse competitie. Barcelona komt bij winst in punten gelijk met Sevilla.

Arnaut Danjuma (rechts) met Jose Luis Morales van laagvlieger Levante Ⓒ ANP/HH

Villarreal heeft weinig vertrouwen opgedaan voor de wedstrijd van woensdag tegen Bayern München in de kwartfinales van de Champions League. Het elftal van trainer Unai Emery liet zich zaterdag in de Spaanse voetbalcompetitie verrassen door Levante, dat op de laatste plaats staat in La Liga. Het werd 2-0.

Arnaut Danjuma was basisspeler bij Villarreal, maar wist het verschil niet te maken. De aanvaller werd in de 77e minuut vervangen. Levante was niet lang daarvoor op voorsprong gekomen dankzij een doelpunt van José Luis Morales. De aanvoerder scoorde in blessuretijd nog eens. Danjuma deed de voorbije interlandperiode bij Oranje als invaller een kwartier mee in de oefenwedstrijd tegen Denemarken (4-2). Tegen Duitsland hield bondscoach Louis van Gaal hem op de bank.

Villarreal staat na dertig speelronden op de zevende plaats in de competitie. Levante blijft laatste en heeft nu net zoveel punten als Deportivo Alavés.

