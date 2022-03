Sport Kort: Warriors winnen weer eens na vijf nederlagen op rij

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketballers Warriors winnen weer eens na vijf nederlagen op rij

07:30 uur De basketballers van Golden State Warriors hebben in de NBA na vijf nederlagen op rij weer eens gewonnen. De Warriors waren in het eigen Chase Center in San Francisco met 112-97 te sterk voor LA Clippers.

Jonathan Kuminga was met 21 punten de topschutter aan de kant van de thuisploeg, Klay Thompson en Jordan Poole namen beiden één punt minder voor hun rekening. Stephen Curry kwam tot slechts 15 punten. Curry keerde terug in de ploeg nadat hij de inhaalwedstrijd van een dag eerder - tegen Denver Nuggets - aan zich voorbij had laten gaan.

De Warriors hadden vijf duels op rij verloren, waarvan de laatste vier buiten San Francisco. In de laatste vier uitwedstrijden kreeg de ploeg telkens meer dan 120 punten tegen.

Golden State Warriors is met 44 zeges en 22 nederlagen de nummer 3 van de Western Conference, LA Clippers (34-33) staat achtste.