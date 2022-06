Deceptie Rojer in dubbelspel; Koolhof wel verder op Wimbledon

Rojer en Arévalo wonnen begin deze maand nog Roland Garros. Voor de 40-jarige Rojer, de nummer 11 van de wereld, was dat zijn derde grandslamtitel. In 2015 schreef hij Wimbledon op zijn naam en in 2017 de US Open.

Koolhof

Wesley Koolhof wist zich met de Brit Neal Skupski wel te plaatsen voor de tweede ronde. Koolhof en Skupski waren de Argentijnen Facundo Bagnis en Diego Schwartzman met 6-3 7-5 6-3 de baas.

In het vrouwendubbelspel bereikten Demi Schuurs en Arianne Hartono de tweede ronde. Het Nederlandse duo was met 6-3 6-4 te sterk voor het Britse duo Jodie Burrage/Eden Silva.