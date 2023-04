Florian Jozefzoon: ’Ik heb ’m direct opgestuurd gekregen’ Misser van het seizoen in Eredivisie: ’Ik weet niet wat er gebeurde’

Door onze Telesportedactie Kopieer naar clipboard

Florian Jozefzoon mist. Ⓒ Screenshot

Dat RKC Waalwijk en FC Groningen zaterdagavond met een 0-0 stand de rust bereikten, klinkt niet heel bijzonder, maar dat was het wel. Het was een wonder dat Florian Jozefzoon de score niet opende in Brabant.