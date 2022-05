Opmerkelijke ontboezeming Peter Wright: ’Ik ben de armste nummer één van de wereld’

Geweldig is de huidige wereldkampioen momenteel niet bezig. In de voorbije vier toernooien vloog de flamboyante Wright er al na zijn eerste wedstrijd uit. In de Premier League, een invitatietoernooi met de acht beste darters, staat Wright momenteel vierde met 20 punten en alleen de beste vier plaatsen zich voor de play-offs. Gerwyn Price (18) en Joe Cullen (17) azen dus op het plekje van ’Snakebite’, die dit jaar nog maar twee finales - met één zege - haalde.

„Ik wil graag de Premier League winnen en ik heb nog steeds een kans”, aldus de ambitieuze Wright. „Als ik naar de World Series in New York ga, zou ik dat toernooi graag willen winnen en natuurlijk hebben we ook nog de World Cup of Darts volgende maand. Het ligt allemaal voor het grijpen. Ik zegde dan ook bewust af voor de Czech Darts Open. Ik wilde even vrijaf nemen om mijn arm wat rust te gunnen en ook om de batterijen op te laden. Ik was de laatste tijd niet echt in goede doen. Ik had een paar dagen nodig, want er komt een drukke periode aan.”

Zakgeld van Jo

Op weg naar de Premier League-wedstrijden in Londen gaf Wright een opmerkelijk interview in The Telegraph. Daarbij noemde hij zichzelf „waarschijnlijk de armste nummer één ooit.”

„In 2007 was ik naar de Grand Slam of Darts aan het kijken op tv”, aldus Wright, die als onder andere arbeider en afwasser werkte. „Toen speelde ik nog in lokale competities, maar ik zei tegen mijn vrouw Jo: ’Ik kan die gasten verslaan, ik kan ze aan’. Ze antwoordde: ’Nou, doe het dan als je daarvan overtuigd bent’. En dus probeerde ik het. Maar tijdens mijn eerste seizoen als prof verdiende ik amper 1200 pond (1415 euro, red.).”

Wright dacht verschillende keren aan stoppen, tot hij op z’n 43e de WK-finale haalde in 2014. „Dat was omdat mijn vrouw en haar vader mij bleven steunen”, klinkt het. „Ik was klaar om het darts vaarwel te zeggen, want we hadden geen geld meer over. Jo wist niet dat ik al ons geld uitgegeven had, dus ik wist dat ik ver moest komen voor ze erachter zou komen. We hadden op dit moment niet eens een eigen woning en Jo was de enige die mij financieel ondersteunde. Daarmee betaalde ik mijn hotels, vluchten en inschrijfgelden. Daarom beheert ze ook nu steeds mijn financiën, want negen van de tien keer sta ik in de min. Ik koop altijd van die stomme dingen op Amazon, die achteraf volledig nutteloos blijken te zijn. Ik ben waarschijnlijk de armste nummer één van de wereld. Mijn prijzengeld wordt gestort op de bedrijfsrekening van mijn vrouw en ik krijg van haar zakgeld. Jo regelt dus de zakelijke kant voor als ik met pensioen ga.”