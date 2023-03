Extra domper Geertruida: duel met Gibraltar groot vraagteken

Geertruida stapte in de 87e minuut hinkend van het veld en hij greep naar zijn bovenbeen. Tyrell Malacia, normaliter linksback, kwam in de laatste minuten nog binnen de lijnen om hem te vervangen.

De 22-jarige Geertruida begon het duel met de Fransen als centrale verdediger, maar na de slechte openingsfase werd hij rechtsback gezet. Hij wisselde van plek met Jurriën Timber.

Denzel Dumfries ontbrak in Parijs, omdat hij een schorsing uitzat. Hij kan maandag tegen Gibraltar wel in actie komen. Koeman kon na het duel nog niet zeggen of de vijf spelers, of een aantal daarvan, die eerder deze week afhaakten vanwege een virusinfectie zich dit weekend weer bij de groep kunnen voegen.

Cillessen hield zich koest in de rust na rentree onder de lat

Jasper Cillessen baalde flink dat hij zich zijn rentree onder de lat bij Oranje niet had weten te onderscheiden. De doelman van NEC was in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk na 21 minuten al drie keer gepasseerd.

Jasper Cillessen kon zich bij zijn terugkeer in Oranje niet onderscheiden. Ⓒ ANP/HH

„Dit was een heel zure avond en ik denk dat ik me dan nog netjes uitdruk”, zei Cillessen na de 4-0-nederlaag. „Er ging een hoop mis vanavond en ik hou er echt een klotegevoel aan over. We gaven de goals veel te makkelijk weg.”

Flink tekeer

Volgens Cillessen ging het in de rust flink tekeer in de kleedkamer, maar hield hij zichzelf koest. „Nee, ik heb niks gezegd. Als je zo’n eerste helft speelt, moet je je mond houden”, aldus de doelman, die zich de 2-0 kon aanrekenen. „De bal kwam op mijn hand en via de kluts ging hij er in. Als je komt, dan moet je hem hebben.” Een indraaiende vrije trap van Antoine Griezmann werd door Cillessen niet goed verwerkt.

Cillessen kreeg naar eigen zeggen tijdens de technische training te horen dat hij tegen Frankrijk zou starten. Volgens hem is dat echter nog geen bewijs dat hij ook de nieuwe eerste doelman is. „Ik heb alleen iets te horen gekregen voor dit duel. Met mijn geschiedenis qua fitheid bekijken we het wedstrijd voor wedstrijd.”