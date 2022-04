’Van der Poel om meerdere redenen grote favoriet in Amstel Gold Race’

„Mathieu van der Poel is om meerdere redenen de grote favoriet. Hij heeft in 2019 al eens op weergaloze wijze de Amstel Gold Race gewonnen, en liet zondag met zijn zege in de Ronde van Vlaanderen zien dat hij de te kloppen man is. Daarbij komt ook dat mannen als Wout van Aert, Tadej Pogacar en Julian Alaphilippe ontbreken. Het zal niet gemakkelijk worden, want het gewicht van de koers zal bij zijn ploeg Alpecin-Fenix worden gelegd.”

„Thomas Pidcock won vorig jaar de Brabantse Pijl en werd toen nipt tweede in de Amstel. Hij komt steeds beter in vorm en heeft in Ineos Grenadiers een sterke ploeg tot zijn beschikking. Daar rijdt ook Dylan van Baarle, die ik goede kansen geef om kort te eindigen. Vorig jaar op de WK en afgelopen weekeinde in de Ronde van Vlaanderen werd hij tweede. Wat me vooral opvalt is dat hij na een zware koers nog een sterk eindschot heeft.”

Michael Boogerd blikt voor De Telegraaf vooruit op de Amstel Gold Race. Ⓒ DE TELEGRAAF

„Als laatste licht ik Tom Dumoulin er uit. Die lijkt op de weg terug en reed vorige week in de Volta Limburg Classic sterk. Het was jammer dat hij een lekke band kreeg, maar toch nog zesde werd. Die zal misschien voor Jumbo-Visma iets vroeger in de koers de aanval kiezen, ook al om zich voor zijn eigen publiek in Limburg te laten zien.”

Favorieten