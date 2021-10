Speciale auto voor Max Verstappen in Turkije

De Japanners zijn sinds 2019 de motorleverancier van Red Bull, en sinds 2018 van zusterteam AlphaTauri, maar stappen na dit seizoen uit de koningsklasse van de autosport. Wel helpt Honda nog mee aan de ontwikkeling van de nieuwe motor voor volgend seizoen. Red Bull neemt de krachtbronnen vanaf dan in eigen beheer.

De RB16B van Verstappen en Pérez heeft in Istanbul een andere kleurstelling. Het wit is een verwijzing naar Honda, toen het nog als fabrieksteam uitkwam in de koningsklasse van de autosport (voor het laatst in 2008). AlphaTauri rijdt in Turkije met een boodschap c.q. bedankje richting Honda op de achtervleugel.

Eenjarige Max maakte al kennis met Honda RA099

De Japanners wonnen in 1965 bijvoorbeeld hun eerste Formule 1-race met een overwegend witte auto, de Honda RA272. Twee jaar geleden reed Verstappen eventjes in die oude bolide, in aanloop naar de Japanse Grand Prix. En op eenjarige leeftijd maakte Verstappen kennis met de zogeheten Honda RA099, toen vader Jos daarmee in 1999 op het circuit van Jerez een test aflegde.

De Grand Prix van Japan gaat dit jaar voor de tweede keer op rij niet door vanwege de coronapandemie. Honda zou juist titelsponsor zijn van de thuisrace, die aanvankelijk komend weekeinde verreden zou worden maar dus is vervangen door de Turkse Grand Prix. Red Bull zet Honda nu alsnog in het zonnetje.

In Turkije staat zondag de zestiende wedstrijd van het seizoen op het programma. In totaal zijn er nog zeven races te gaan. Lewis Hamilton is nu de WK-leider. Zijn voorsprong op Verstappen bedraagt slechts twee punten.

