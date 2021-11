Michael van Gerwen zorgt voor record op Grand Slam of Darts: ’Ik heb gewoon fantastisch gegooid’

De Brabantse drievoudig wereldkampioen rekende resoluut of met Joe Cullen: 5-2. Hij wierp een zeldzaam hoog gemiddelde van 115,19, een toernooirecord.

„Dit was een van mijn betere wedstrijden ooit, veel beter dan dit gaat het niet worden. Ik ben blij met mijn wedstrijd. Ik mag niet klagen, ik heb denk ik een fantastische wedstrijd afgeleverd. Er zit meer in de tank. Ik ben blij hoe ik sta te spelen”, zei hij na afloop tegen RTL 7. „Ik heb gewoon fantastisch gegooid. Ook in mijn beste tijd was dit uitzonderlijk.”

Van Gerwen kende in zijn eerste partij op zaterdag geen genade met Lisa Ashton. Hij won met 5-0 en was in een kleine 9 minuten klaar.

Mighty Mike won eerder in 2015, 2016 en 2017 het toernooi. Van Gerwen speelt dinsdag zijn laatste groepsduel, tegen John Henderson. De Brabander hoeft dan nog maar één leg te pakken voor de volgende ronde.

Van Barneveld pakt eenvoudige zege

Raymond van Barneveld heeft zijn tweede duel op de Grand Slam of Darts in Wolverhampton winnend afgesloten. De darter uit Den Haag won met gemak van Joe Davis: 5-0 in legs.

’Barney’ brak zijn opponent direct en kwam op een 2-0 voorsprong in legs. Hij brak Davis daarna nog een keer en liep uit naar 4-0 en daarna ook naar 5-0.

Raymond van Barneveld Ⓒ ANP/HH

De eerste wedstrijd verloor Barney zaterdag van Michael Smith met 5-4. Davis, Smith, Van Barneveld en Gary Anderson zitten bij elkaar in de poule. De beste twee plaatsen zich voor de volgende ronde. De Hagenaar speelt zijn laatste groepspot tegen Anderson. Tegen de Schot zal Van Barneveld dan wel moeten winnen.

Negen jaar geleden was Van Barneveld de beste op de Grand Slam of Darts, het toernooi dat hij in 2018 voor het laatst speelde.

Record Fallon Sherrock

Fallon Sherrock tekende in haar tweede ronde partij tegen Mike De Decker voor een record. De Britse schoot uit de startblokken en won met maar liefst 5-0. Haar gemiddelde van 101.55 betekende een record voor een vrouw op een televisietoernooi. De Decker kwam niet verder dan een dramatische 75.83 en de Belg is dan ook kansloos voor plek in de volgende ronde.