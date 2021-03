NEC zet FC Volendam op ruime achterstand in Keuken Kampioen Divisie

Premium Voetbal

’Gokker’ bij AZ is Jordy Clasie

Jordy Clasie is de AZ-speler van wiens B-win-account op wedstrijden in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie is gegokt. De middenvelder heeft tegenover AZ, de tuchtcommissie van de KNVB en de commissie van beroep betaald voetbal verklaard dat zijn buurjongen degene is die geld heeft ingezet op...