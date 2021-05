Scorende Arnaut Groeneveld brengt promotie stap dichterbij voor Bournemouth

De treffer kwam op naam van Arnaut Danjuma Groeneveld. De oud-speler van NEC en Club Brugge haalde in de 55e minuut doeltreffend uit, zijn zestiende treffer in dit seizoen. De return is zaterdag in Brentford, dat de competitie op het tweede Engelse profniveau als derde beëindigde.

In de andere halve finale komt Barnsley uit tegen Swansea City. De finale is op 29 mei. De winnaar van de play-offs promoveert naar de Premier League. Kampioen Norwich City en nummer 2 Watford zijn al zeker van een stap hogerop.