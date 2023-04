Premium Het beste van De Telegraaf

Van Nistelrooy: ’Geen enkele twijfel of hij uitstekende pot gaat keepen’ ’Drommel heeft vanaf begin dit seizoen een heel hoog niveau gehaald’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Joël Drommel krijgt tegen Ajax het vertrouwen onder de lat van trainer Ruud van Nistelrooy. Ⓒ Getty Images

EINDHOVEN - Vorig seizoen bezweek Joël Drommel in de aanloop naar de KNVB-bekerfinale onder de druk bij PSV en moest hij vanaf de bank toekijken hoe Yvon Mvogo keepte in De Kuip tegen Ajax en zijn aandeel had in de bekerwinst. Nu komt Drommel juist voor de bekerfinale tegen dezelfde tegenstander terug in de ploeg, omdat hij als bekerkeeper ook in de eindstrijd eerste doelman Walter Benitez verdringt onder de lat.