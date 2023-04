Feyenoord grijpt in en speelt rest van het seizoen met netten om het veld

„De club ziet zich genoodzaakt deze ingrijpende maatregel te nemen door de afkondiging van nieuwe, strenge protocollen op het gebied van speelveiligheid die gisteren door de KNVB zijn gecommuniceerd en per direct van kracht zijn”, zo meldt Feyenoord op de website.

„De nieuwe voorschriften van de KNVB dicteren dat herhaaldelijke misdragingen vanuit het publiek zoals het gooien van voorwerpen kunnen leiden tot het definitief staken van wedstrijden. Met oog hierop wil Feyenoord geen enkel risico nemen, zeker gezien de grote sportieve belangen die er voor de club zijn in de nationale competitie.”

In deze Kick-Off Eredivisie bespreekt Pim Sedee met chef voetbal Valentijn Driessen de totale escalatie in de Kuip tijdens Feyenoord - Ajax, de nieuwe beoogde bestuursleden bij Ajax en de nieuwe denktank van de UEFA, waar bondscoach Ronald Koeman een plekje krijgt. Tekst gaat verder onder de video.

De KNVB schoot in actie nadat Ajacied Davy Klaassen woensdagavond in het stadion van Feyenoord werd geraakt door een voorwerp, naar alle waarschijnlijkheid een aansteker.

Eerder dit seizoen hingen tijdens het competitieduel tussen Feyenoord en Ajax ook al netten op de lange zijde. Dat leidde tot veel klachten van televisiekijkers, die het duel niet goed konden volgen. Feyenoord gaat in overleg met ESPN om een zo goed mogelijke beeldregistratie te realiseren.

Feyenoord komt in de Eredivisie nog vier keer in actie op eigen veld, tegen RKC, FC Utrecht, Go Ahead Eagles en Vitesse. De Rotterdammers, die in de competitie 8 punten voorsprong hebben op de concurrentie, zijn ook nog actief in de Europa League.