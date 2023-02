Guerreiro slaat dubbelslag in koninginnenrit Saudi Tour, Bol blijft in top tien

De vierde etappe van de Saudi Tour leidde het peloton over 163,4 kilometer van Maraya naar Skyviews of Harrat Uwayrid, waar op een 1215 meter hoog plateau de finish was getrokken. Een steile muur op ongeveer acht kilometer van de meet, met stukken van zeventien procent, vormde de scherprechter van de dag.

Guerreiro (Movistar), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) en Davide Formolo (UAE Team Emirates) toonden zich bergop de sterksten. In de slotkilometers sloot de op de klim geloste Felix Grosschartner (UAE Team Emirates) nog aan, waarna werd gesprint om de dag- en eindzege. Formolo kwam als tweede over de meet, Buitrago werd derde.

Cees Bol finishte op de veertien plaats, in een groepje dat 28 seconden prijsgaf. In het algemeen klassement is de sprinter van Astana met een zesde plaats de beste Nederlander.

Vrijdag wacht de grotendeels vlakke slotrit, waarin het voor de renners lastig wordt om nog tijdsverschillen te creëren. Dylan Groenewegen, al succesvol in de openingsrit, hoopt de Saudi Tour af te sluiten met een tweede ritzege.