Senegal verslaat Qatar; Oranje bij winst op Ecuador naar achtste finales WK

Gastland Qatar wilde zich na de eerste nederlaag tegen Ecuador natuurlijk herpakken, om niet al snel in een kansloze positie in Groep A terecht te komen. Maar ook het tot aan vrijdag nog puntloze Senegal wist dat het erop of eronder was in de tweede groepswedstrijd.

Geen strafschop

Het meeste gevaar in het eerste kwartier kwam dan ook van de Afrikanen. Ismaila Sarr schoot van dichtbij in het zijnet, terwijl Boulaye Dia net naast kopte uit een hoekschop nadat doelman Meshaal Barsham had mis getast. Aan de overkant schreeuwde na een klein half uur het hele thuispubliek om een strafschop, toen Akram Afif neer ging na een duel met Sarr. De Spaanse scheidsrechter Antonio Lahoz wuifde de protesten echter weg.

Kort voor rust profiteerde Senegal van gepruts in de Qatarese defensie. Boulaye Dia schoot raak nadat Boualem Khoukhi de bal niet goed kon wegwerken. Een knappe kopbal van Famara Diedhiou zorgde na rust voor een verdubbeling van de voorsprong. Via eveneens een knappe kopgoal van Mohammed Muntari kwam Qatar terug in de wedstrijd, maar in de slotfase van het duel was het laatste woord aan Bamba Dieng. De Senegalees schoot na een knappe steekpass goed binnen.

Senegal speelt in de laatste groepswedstrijd tegen Ecuador, waar Qatar het dinsdag opneemt tegen het Nederlands elftal.

