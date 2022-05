Jurriën Timber: ’Kan mij bij Ajax nog verder ontwikkelen’

Timber staat nog twee jaar onder contract bij Ajax. De kampioen uit Amsterdam wil zijn verbintenis graag opwaarderen en verlengen. Maar de centrale verdediger heeft nog geen beslissing over zijn toekomst genomen, vertelt hij vlak voor een training van het Nederlands elftal. „Ik focus me nu op de komende interlands en ga dan lekker op vakantie. Dan moet ik er nog maar eens goed over nadenken.”

Trainer Erik ten Hag wil Timber graag meenemen naar Manchester. Volgens veel Engelse media heeft United ruim 40 miljoen over voor de international van het Nederlands elftal. De verdediger staat na een sterk seizoen met Ajax op de radar van meerdere topclubs uit Europa. „Uiteindelijk zal mijn gevoel de doorslag geven”, zegt Timber over de beslissing die hij over zijn nabije toekomst moet nemen . „Het plaatje moet kloppen. Je kan wel naar een grote club gaan. Maar als je daar niet gaat spelen, dan kan je beter bij Ajax blijven. En Ajax is ook een grote club. We voetballen in de Champions League en ik speel daar samen met de beste spelers van Nederland. Dat is niet niks.”

De mandekker beseft dat het de afgelopen anderhalf jaar razendsnel gegaan is. „Ik besef het eigenlijk nog steeds niet. Het is ook nog niet klaar, nu focus ik me weer op Oranje. Terugkijken komt later wel, waarschijnlijk tijdens mijn vakantie.”

Geen De Bruyne

Kevin De Bruyne, een van de sterspelers van België, vertelde maandag dat hij absoluut geen zin heeft in de wedstrijd van vrijdag tegen Oranje en de drie daaropvolgende duels in de Nations League. Hij snakt naar vakantie na een lang seizoen met heel veel slopende wedstrijden. „Maar ik ben geen De Bruyne”, lacht Timber. „Ik vind het een eer dat ik bij het Nederlands elftal zit. Ik wil me ook laten zien aan de bondscoach. En er komt ook een WK aan. Daar bereiden we ons op voor.”

Als de voortekenen niet bedriegen, dan gaat het Nederlands elftal met drie centrale verdedigers spelen op de mondiale eindronde van eind dit jaar in Qatar. Dat vergroot de kans op een basisplaats voor Timber, al heeft hij met Virgil van Dijk, Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt geduchte concurrenten. „Ik denk dat ik me moet richten op de meest rechter positie centraal in de defensie”, zegt de Ajacied. „Daar kom ik in dit systeem wel het beste tot mijn recht.”

Timber was de enige speler in de Eredivisie die het afgelopen seizoen meer dan 90 procent van zijn passes aan zag komen. „Dat zijn mooie statistieken”, vindt hij. „Maar ik voelde soms wel dat het mijn eerste echte seizoen met Ajax 1 was. Ik heb leren spelen met pijntjes en ben constanter gaan presteren. Maar ik wil me verder ontwikkelen. Ik ben bijvoorbeeld niet de langste. Ik train daarom veel op springen, want ik wil beter leren koppen. Het is ook een uitdaging om seizoen in seizoen uit vrij constant te presteren. Vanuit een standaardniveau steeds beter worden. Dat is mijn doel.”