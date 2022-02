Borussia Dortmund laat Bayern weer verder uitlopen

De Belg Thorgan Hazard zette Dortmund voor rust nog wel op voorsprong. De Nigeriaanse invaller Noah Sarenren Bazee redde met minder dan een kwartier te gaan een punt, op aangeven van Arne Maier.

Donyell Malen vormde met Julian Brandt de voorhoede van Dortmund. De Noorse spits Erling Haaland is nog geblesseerd. Dat geldt ook voor onder anderen Marco Reus en de Belgische verdediger Thomas Meunier. De laatste ontbreekt mogelijk voor de rest van het seizoen door een gescheurde pees in een bovenbeen. Bij de thuisclub stond Jeffrey Gouweleeuw centraal in de defensie.

Dortmund heeft nu 8 punten achterstand op Bayern, dat zaterdag in de uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt wel met 1-0 won. Leroy Sané was de matchwinner. Hij scoorde ver in de tweede helft, net nadat hij in het veld was gekomen. Augsburg passeerde door het gelijkspel Hertha BSC op doelsaldo en bezet nu de vijftiende plaats. VfB Stuttgart en Greuther Fürth moeten zich onderin de meeste zorgen maken over degradatie.

Bayern München heeft in de Bundesliga een moeizame overwinning geboekt bij Eintracht Frankfurt. Invaller Leroy Sané bezorgde de koploper van de Bundesliga de winst: 0-1. De Duitse aanvaller stond pas net in het veld toen hij in de 71e minuut op aangeven van Joshua Kimmich de uitblinkende doelman Kevin Trapp passeerde.

Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden, als steunbetuiging aan Oekraïne, dat eerder deze week werd binnengevallen door Russische militairen. Op de led-borden en de schermen in het stadion van Frankfurt stond de tekst 'Stop it, Putin' (stop hiermee, Poetin). Robert Lewandowski droeg als aanvoerder van Bayern München een blauw-gele band, de kleuren van de Oekraïense vlag. Trainer Julian Nagelsmann kon niet beschikken over onder anderen doelman Manuel Neuer (herstellende van een operatie) en Thomas Müller (besmet met het coronavirus).

Bayer Leverkusen heeft de thuiswedstrijd tegen Arminia Bielefeld met 3-0 gewonnen. Lucas Alario en Moussa Diaby (2) maakten de doelpunten voor de nummer 3 van de Bundesliga. De Nederlandse verdedigers Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker hadden weer een basisplaats bij Leverkusen, Timothy Fosu-Mensah mocht invallen.

Leverkusen heeft elf punten minder dan Bayern München, de koploper die zaterdagavond nog tegen Eintracht Frankfurt speelt. Borussia Dortmund heeft vijf punten meer dan Leverkusen en staat zondag voor een uitduel met FC Augsburg. Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Eintracht Frankfurt en Bayern München verscheen een duidelijke oproep aan de Russische president Vladimir Poetin op alle digitale schermen in het stadion. 'Stop it, Putin' (stop hiermee, Poetin) stond op alle led-borden en op de grote schermen die boven het veld hangen.

De spelers van Eintracht Frankfurt en Bayern München hielden voor de aftrap in de middencirkel een minuut stilte, gevolgd door applaus. De lampen in het stadion waren blauw en geel, de kleuren van de Oekraïense vlag. Bij vrijwel alle wedstrijden in de Bundesliga wordt dit weekeinde aandacht gevraagd voor de situatie in Oekraïne, dat eerder in de week werd aangevallen door Russische militairen.

Sheraldo Becker (in het rood) was zaterdagmiddag geod voor een doelpunt en assist. Ⓒ AP

Sheraldo Becker heeft met een doelpunt en een assist bijgedragen aan een thuiszege van 1. FC Union Berlin tegen FSV Mainz 05: 3-1. De Nederlandse aanvaller maakte de 2-0 en bereidde de 3-0 van Taiwo Awoniyi voor. De ingevallen Delano Burgzorg scoorde voor Mainz. Jean-Paul Boëtius speelde alleen de laatste twintig minuten voor Mainz.

Doelman Mark Flekken blijft goed presteren met Freiburg, dat in eigen stadion Hertha BSC versloeg: 3-0. Jurgen Ekkelenkamp mocht in de slotfase invallen bij de bezoekers uit Berlijn. Nick Viergever speelde met SpVgg Greuther Fürth gelijk tegen 1. FC Köln: 1-1.

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Eintracht Frankfurt en Bayern München in de Duitse voetbalcompetitie verscheen een duidelijke oproep aan de Russische president Vladimir Poetin op alle digitale schermen in het stadion. 'Stop it, Putin' (stop hiermee, Poetin) stond op alle led-borden en op de grote schermen die boven het veld hangen.

BELGIË: Koploper Union scoort niet zonder spitsenduo

Union, de koploper in de hoogste klasse van het Belgische voetbal, heeft twee punten laten liggen in de thuiswedstrijd tegen het laaggeklasseerde Eupen. Het werd 0-0 in het Stade Joseph Marien in de Brusselse deelgemeente Vorst. Dat biedt kansen voor de achtervolgers om de kloof te verkleinen.

Union, met de Nederlander Bart Nieuwkoop in de basis, miste het spitsenkoppel Dante Vanzeir en Deniz Undav. Vanzeir zat de eerste van een schorsing van liefst vijf duels uit na een vuistslag, de Duitser Undav was na zijn vijfde gele kaart voor een wedstrijd geschorst. Het tweetal is samen goed voor 33 doelpunten, meer dan de helft van de totale productie.

Union kwam door het gelijkspel op 64 punten, tien meer dan Club Brugge dat zondag nummer 3 Antwerp ontvangt.

