Formule 1-fans opgelet: ander tijdschema in Verenigde Staten

Door Erik van Haren

Max Verstappen aast ook in de VS op een zege. Ⓒ ANP/HH

MIAMI - De Formule 1 is na twee jaar weer terug in de Verenigde Staten. Dat zorgt ervoor dat alle sessies dit weekeinde worden verreden als het in Nederland al avond is.