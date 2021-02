Bondscoach Wales heeft buik vol van zwangerschapsfeestje rugby-speler Josh Adams

Niet letterlijk omdat hij alcohol had gedronken, wel omdat het hem een schorsing opleverde voor het breken van de coronaregels.

Adams is geschorst voor de komende twee wedstrijden van de Welshe nationale ploeg in het zeslandentoernooi, omdat hij een feestje bijwoonde om de zwangerschap van zijn vriendin te vieren waarop het geslacht van de baby werd bekend gemaakt, een zogenaamde ’baby shower’.

Uit de ploeg

De rugby-spelers verblijven in een bubbel in een hotel, maar mochten afgelopen zondag onder strikte voorwaarden vrijaf nemen bij hun gezin. Adams trok echter naar het huis van een familielid en vierde daar de baby shower in een klein gezelschap.

Toen hij dinsdag terugkeerde naar de nationale ploeg kwam dat aan het licht, waarop coach Wayne Pivac hem uit de ploeg zette en hem schorste voor de wedstrijden tegen Ierland en Schotland.

Voor schut gezet

„Josh heeft zichzelf voor schut gezet en zal nu tot maandag in quarantaine gaan”, aldus Pivac. „Voor zover ik weet, heeft hij geen alcohol genuttigd, maar hij heeft anderen in gevaar gebracht en is zeer teleurgesteld in zichzelf. Hij beseft dat hij een inschattingsfout heeft gemaakt en verontschuldigde zich.”

Bij een eerste reeks Covid-tests na hun vrije dagen testten alle Welshe rugbyspelers negatief. Morgen, vrijdag, worden de resultaten van een tweede test verwacht.