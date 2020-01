Bondscoach volleybalsters: ’Teleurgesteld, ik zag niet de juiste houding’

Gianni Caprara Ⓒ BSR Agency

APELDOORN - Bondscoach Gianni Caprara was hard in zijn oordeel over de Nederlandse volleybalsters, die met 3-0 verloren van Duitsland in de halve finale van het olympisch kwalificatietoernooi in Apeldoorn en daardoor deelname aan de Spelen in Tokio missen.