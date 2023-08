Dag 16: De mare gaat dat verslaggevers van sommige kwaliteitskranten geen toetjes mogen declareren

Met terugwerkende kracht denk ik terug aan toen. De stations in Tokio en Sendai zijn onmetelijk groot. Dagelijks moet Tokyo Station een half miljoen reizigers verwerken. Iedere kruising was destijds afgezet om de twee wandelende virusbommen van de Telegraaf zonder besmettingsgevaar voor de Japanners te laten passeren.

Lang verhaal kort: we moesten ons in ontelbaar veel bochten wringen om bij het vrouwenduel aanwezig te zijn. Wat er ook gebeurde, hoe groot ook de tegenwerking (en die was niet gering), niemand hield ons tegen om Lieke, Jackie en Jill met 10-3 van Zambia te zien winnen.

Alcoholische versnaperingen

Met andere woorden: wij nemen het vrouwenvoetbal serieus, zoals het hoort. Paradoxaal genoeg schitteren kranten die het hardst schreeuwen om gelijkheid tussen mannelijke en vrouwelijke sporters, door afwezigheid. Nu gaat de mare dat de verslaggevers van één van die kwaliteitskranten geen desserts mogen declareren, omdat dit niet goed is voor de gezondheid. Het nuttigen van die toetjes, bedoel ik. Alcoholische versnaperingen zijn helemaal uit den boze.

Maar aangezien het wereldkampioenschap voor vrouwen door de prima prestaties van Andries Army steeds meer begint te leven bij het thuisfront, beginnen ook de achtergebleven media wakker te worden. Dat levert altijd gekunstelde verhaaltjes op, vol met meninkjes van hen die aan de andere kant van de wereld door hun chefs worden verordonneerd om aandacht aan de Leeuwinnen te besteden. 5-3-2? Hè wat, can you eat that?

Rode wijn

Ik, pardon, ik bedoel huisgenoot Koen (NRC Handelsblad) en ik, rammen de quotes van de vanavond afgenomen interviews al weer als gekken in onze laptops. Mooie sporters, die Leeuwinnen. Ze hebben zich terug geknokt naar de wereldtop in het vrouwenvoetbal, de snelst groeiende sport ter wereld.

Morgenochtend gaat om half vijf de wekker, we vervolgen onze reis via Auckland naar Sydney. Op het aanrecht van ons appartement staat nog een fles rode wijn, een Merlot uit 2021 van het wijnhuis ‘Oyster Bay’. Die gaan we zo even opentrekken. De baas, die ons werk alom waardeert, betaalt. We toosten op de Leeuwinnen.