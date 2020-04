Clubs uit Premier League beloven tientallen miljoenen in strijd tegen corona

Een deel van dat bedrag, dat omgerekend ruim 22 miljoen euro is, gaat direct naar de nationale gezondheidszorg (NHS). De clubs hebben ook toegezegd financiële steun te verlenen aan programma's die worden opgezet om kwetsbare groepen tijdens en ook na deze coronacrisis te helpen.

De Premier League, de rijkste competitie ter wereld met torenhoge tv-contracten, stelt ook een noodfonds met daarin 125 miljoen pond (ruim 140 miljoen euro) beschikbaar voor de clubs die op het tweede tot en met het vijfde niveau in Engeland spelen en in financiële problemen komen. De ploegen uit de hoogste klasse gaan met hun spelers in gesprek over een collectieve salarisverlaging van ongeveer 30 procent. Zaterdag staat weer een gesprek hierover met de spelersvakbond PFA op de agenda.

Clubs moeten geduld betrachten

De hervatting van de Premier League is tot nader order uitgesteld. Ook begin mei blijkt niet haalbaar. Alle betrokken partijen werken aan een oplossing. "Iedereen heeft als doel om alle resterende competitie- en bekerwedstrijden te spelen, zodat de integriteit van onze competities gewaarborgd blijft. We gaan echter pas weer voetballen als de overheid dat goed vindt en als het veilig en gepast is."

De clubs in de Premier League moeten nog negen of tien wedstrijden spelen. Liverpool koerst met een royale voorsprong van maar liefst 25 punten op Manchester City af op de eerste landstitel sinds 1990, maar door de coronacrisis is onduidelijk of en wanneer de 'Reds' de titel officieel kunnen binnenhalen.