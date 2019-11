Alles over clash Ajax in Champions League

Op dit moment kan alleen Bayern München een betere serie overleggen. De kampioen van Duitsland is al elf uitduels in de Champions League ongeslagen. Ajax verloor op 25 november 2014 voor het laatst een uitduel in de Champions League. Paris Saint-Germain was toen met 3-1 te sterk.

Ajax heeft al elf uitduels op rij in het hoofdtoernooi van de Champions League gescoord, na de 0-0 tegen AC Milan op 11 december 2013. De huidige koploper van de eredivisie heeft nog geen enkele van de dertien Europese uitwedstrijden onder trainer Erik ten Hag verloren. De laatste Europese nederlaag op vreemde bodem dateert van 24 augustus 2017 tegen Rosenborg (3-2) in de voorronde van de Europa League, toen Marcel Keizer nog hoofdtrainer was.

Van de Beek

Donny van de Beek kan zich in in Lille in een mooi rijtje scharen, Als de middenvelder van Ajax voor de vijfde keer op rij in een uitwedstrijd van het hoofdtoernooi van de Champions League tot scoren komt, dan wordt hij de vijfde speler die dat lukt.

Van de Beek scoorde achtereenvolgens uit bij Juventus, Totttenham Hotspur, Valencia en Chelsea. Cristiano Ronaldo scoorde in 2013 en 2014 maar liefst zeven uitduels op rij. Later, in 2014 en 2015 en 2017 en 2018, trof de Portugees nog tweemaal vijf uitduels op rij minimaal eenmaal doel.

Lionel Messi (2011-2012) en Kylian Mbappé (2017) scoorden ooit zes uitwedstrijden in de Champions League op rij. Filippo Inzaghi kwam tussen 2000 en 2002 tot een serie van vijf uitduels op rij met treffer.

Donny van de Beek viert zijn treffer in het uitduel met Chelsea. Ⓒ EPA

Labyad

Het zou goed kunnen dat Zakaria Labyad woensdagavond in de basis begint, maar het duel niet helemaal uitspeelt. „Als ik weer mag beginnen, dan zal ik me voor 100 procent geven”, zegt hij. „En dan zien we wel hoe lang ik het volhoud. Het gaat namelijk niet om mij, maar om ons team.”

„Kijk”, zegt de 26-jarige aanvaller; „Als ik op 80 procent ga voetballen, dan speel ik iedere wedstrijd wel uit. Maar dat zou niet goed zijn voor Ajax. Zeker in de Champions League is dat niet voldoende. Maar ik voel me steeds sterker. Ik ben op de goede weg.”

Zakaria Labyad heeft een basisplaats veroverd bij Ajax. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Labyad komt van ver. Vorig jaar kwam hij nauwelijks voor in de plannen van trainer Erik ten Hag. Ook dit seizoen leek een basisplaats ver weg, totdat David Neres plotseling een vervelende knieblessure opliep. Twee weken geleden tegen FC Utrecht kreeg de aanvaller zijn eerste speelminuten van het seizoen en zaterdag mocht hij eveneens starten tegen Heracles Almelo.

Zelfs de meest pittige trainingen laten zich niet met wedstrijden vergelijken, zo merkte Labyad ook tijdens het gewonnen thuisduel met Heracles (4-1). Na 70 minuten moest hij naar de kant, met kramp in beide kuiten. „Op de bank was het vaak genieten van dit Ajax. Maar als je mee mag doen, dan zie je pas hoe snel alles gaat. Kijk eens hoe Hakim gas geeft en met wat voor een zelfvertrouwen hij speelt”, zegt hij over zijn maatje Ziyech. „Daar kan ik van genieten, maar ook veel van leren.”

Labyad bleef in de eerste helft van het duel met Heracles ver verwijderd van het beste spel dat Neres bij Ajax heeft laten zien. „Ik had te vaak balverlies”, erkent hij. „Ook dat is ritme.”

Daley Blind werd tegen Chelsea met rood naar de kant gestuurd. Ⓒ EPA

Daley Blind

Labyad baalde ook dat Daley Blind het spel steeds over de linkerflank opende. Waarom gaat die bal steeds naar Quincy Promes en niet naar rechts richting mij, vroeg hij in de rust aan zijn ploeggenoot.

Blind besefte kennelijk dat Labyad een punt had. Want toen de bal in de 56e minuut goed voor zijn linkerbeen lang, koos hij voor een lange trap op Labyad. De timing van de buitenspeler van Marokkaanse afkomst was goed. Puntertje, goal, 2-0.

Tegen Lille moet Labyad het stellen zonder de passes van Blind, die een schorsing moet uitzitten. Perr Schuurs zal waarschijnlijk beginnen, met Lisandro Martínez of Edson Álvarez naast zich. „We hebben een brede selectie”, zegt Labyad. „Als het goed gaat, dan heeft de trainer weinig aanleiding om dingen te veranderen. Maar als je een kans krijgt, dan moet je die grijpen.”

André Onana moet op zijn tellen passen. Ⓒ AFP

Gele kaarten

André Onana, Promes en Martínez kunnen ze zich woensdag geen kaart meer permitteren. Bij een volgende prent zijn ze op 10 december geschorst voor de laatste groepswedstrijd tegen Valencia in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax incasseerde dit seizoen al veertien gele kaarten in de Champions League, het meeste van alle deelnemers.

Naast Blind is ook Joël Veltman er niet bij in Lille. Beide verdedigers zijn geschorst omdat ze in het vorige duel met Chelsea (4-4) met twee gele kaarten van het veld werden gestuurd.

David Neres is geblesseerd en minimaal tot aan de winterstop uitgeschakeld.

Scheidsrechter

Felix Brych leidt het duel. De Duitse scheidsrechter krijgt langs de zijlijn assistentie van zijn landgenoten Mark Borsch en Stefan Lupp.

Brych is een bekende scheidsrechter voor de meeste spelers van Ajax. Hij leidde de club uit Amsterdam eerder dit jaar in het gewonnen uitduel met Real Madrid (4-1) en de verloren thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur (2-3).

