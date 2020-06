Sneijder onthult in biografie waarom Oranje in 2012 faliekant faalde

Vanzelfsprekend komt in het boek ook zijn heldenrol in Zuid-Afrika aan bod. „En de dingen er omheen. Waarom we juist zo hecht waren in 2010 en waarom het juist in 2012 totaal misging. En de wederopbouw in 2014. Daar ga ik heel diep op in.”

Met name dat laatste wordt interessant, meent Sneijder. „Mensen weten niet waarom het in 2012 zo faliekant misging na een fantastisch toernooi in 2010. Ik ga in het boek wel vertellen wat de problemen waren. De interne problemen binnen de selectie. Ik doe alles met respect, eerlijk en open.”

Het Nederlandse elftal ging in Zuid-Afrika pas in de finale onderuit. Tegen Spanje werd na een verlenging met 1-0 verloren. Tijdens het EK dat volgde, won Oranje geen wedstrijd en was het al na drie groepsduels klaar. In 2014 wonnen Sneijder & co onder leiding van Louis van Gaal, die Bert van Marwijk opvolgde als bondscoach, brons.