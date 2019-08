Ajax speelt in Griekse hel met vuur

Daley Blind kampte na afloop met dubbele gevoelens. Ⓒ BSR Agency

THESSALONIKI - Ajax heeft in de Griekse hel met vuur gespeeld. Het elftal van Erik ten Hag had lang niets te vrezen van PAOK, scoorde het belangrijke uitdoelpunt, maar maakte de ongeslagen Griekse kampioen sterk en kwam op achterstand (2-1). Met een ’Pipo Inzaghi-goal’ bezorgde Klaas-Jan Huntelaar Ajax een dikverdiend punt en een goede uitgangspositie voor het bereiken van de Champions League-play-off: 2-2. Daardoor is Ajax sinds Rosenborg in 2017 nu tien Europese uitduels ongeslagen.