Oud-sportminister Frankrijk: doorgaan Tour misdadig en gekkenwerk

Dat zegt David Douillet, voormalig minister van sport in Frankrijk. De Tour, die plaatsvindt in juni en juli, is een van de weinige grote internationale sportevenementen die vooralsnog niet van de kalender is gehaald.

Douillet, tweevoudig olympisch kampioen judo, zegt dat de kosten van een afgelasting in het niet vallen bij het risico voor de volksgezondheid, als het evenement wel wordt verreden. „En iedereen weet dat ik een groot wielerfan ben. Ik laat geen etappe aan me voorbijgaan, maar nu kan het echt niet.”

„Er is geen vaccin en er gaan mensen dood”, vervolgde Douillet. „Als we alle renners én toeschouwers kunnen testen en ze zijn allemaal negatief, ja, dan kan het. Maar dat scenario lijkt me niet erg waarschijnlijk.”