Lionel Messi officieel clubloos

Het contract van Lionel Messi bij FC Barcelona liep om middernacht af. Ⓒ HH/ANP

Het is nog steeds onduidelijk of Lionel Messi ook volgend seizoen bij FC Barcelona speelt. De Argentijnse superster, onlangs 34 jaar geworden, heeft zich nog niet uitgelaten over zijn toekomst bij de Catalanen, terwijl zijn contract officieel is afgelopen.