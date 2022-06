Voormalig Vitesse-uitblinker Oussama Tannane maakt pikante overstap naar NEC

Technisch directeur Ted van Leeuwen is zeer tevreden met deze aanwinst. „Zijn moed en creativiteit maken Tannane het prototype van de crowdpleaser. Een fijnbesnaard technicus, onberekenbaar voor zijn tegenstander. Een speler die in één geniale flits een wedstrijd kan beslissen. Daarnaast is hij fysiek sterk en heeft een hoge werkethiek. Een winnaar en een leider. Het afgelopen jaar heeft Oussama niet gebracht wat hij ervan verwachtte. Hij is naar Nijmegen gekomen om dat recht te zetten. We zijn ontzettend blij dat hij voor ons gekozen heeft.”

Tannane speelde tussen 2019 en 2022 61 wedstrijden voor Vitesse, waarin hij vijftien keer scoorde. De elfvoudig Marokkaans international kwam verder in de Eredivisie uit voor sc Heerenveen, Heracles Almelo en FC Utrecht. Ook verdedigde hij de kleuren van Saint-Étienne en Las Palmas.

Het is niet de eerste voormalig Vitesse-uitblinker die dit jaar bij NEC neerstreek. Eerder tekende Wilfried Bony een contract in de Goffert tot het einde van dit seizoen, maar dat was nog geen succes.