Sanne Wevers: ’Ik dacht dat dit te vroeg zou zijn, maar ik durf het nu aan’

Wevers heeft zich ten doel gesteld volgend jaar deel te nemen aan de Spelen van Parijs. „Dat is het doel waar ik naartoe werk”, zei ze ook al eerder. Haar optreden in Tokio viel midden in een tijd waarin haar vader en coach Vincent Wevers werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Het was ook de reden dat hij niet mee mocht naar de Spelen, hetgeen zijn dochter de gymnastiekbond KNGU hoogst kwalijk nam. Na de Spelen nam ze een lange pauze om vervolgens met haar vader en enkele andere turnsters een commerciële ploeg te starten die vanuit Varsseveld opereert.

Ze zegt zin te hebben om terug te keren op de wedstrijdvloer. „Mijn uiteindelijke conclusie is dat het nooit de sport is geweest die voor mij moeilijk was. Sport is het mooiste in mijn leven en dat wil ik straks mooi afsluiten. Het heeft enige tijd gekost voor ik de energie voelde. Ik had tijd nodig maar inmiddels heb ik zin om te bouwen richting de allerhoogste doelstellingen. Er is veel gebeurd en ik had afstand nodig om mezelf te herpakken en de vraag te stellen wil ik nog door. Het antwoord is ja.”

Vincent Wevers werd intussen ook in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag.