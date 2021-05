Timber, Gakpo, El Ghazi en Karsdorp in voorselectie Oranje

Ajax-verdediger Timber en PSV-aanvaller Gakpo zaten nooit eerder bij de selectie van het Nederlands elftal. Aston Villa-aanvaller El Ghazi en AS Roma-verdediger Karsdorp maken na lange tijd hun rentree. Ryan Babel ontbreekt in het keurkorps van De Boer, evenals Kevin Strootman. Wout Weghorst, die dit seizoen in topvorm is bij VfL Wolfsburg, maakt wel kans, net als Quincy Promes.

Robben

Zoals verwacht maakt Arjen Robben geen deel uit van de voorselectie. Na zijn succesvolle rentree namens FC Groningen tegen FC Emmen vorige week, gingen er flink wat stemmen op om de 37-jarige aanvaller mee te nemen naar het EK, maar De Boer drukte die verwachtingen al snel de kop in.

Blind en Van Dijk

De bondscoach sprak uit wel goede hoop te hebben op deelname van Daley Blind, die nog altijd revalideert na zijn op Gibraltar opgelopen knieblessure tijdens het WK-kwalificatieduel van eind maart. Eerder deze week maakte Virgil van Dijk al duidelijk dat hij het EK aan zich voorbij moet laten gaan. De 29-jarige captain is niet op tijd fit na zijn knieblessure die hij in oktober bij zijn club Liverpool opliep.

Vanaf 29 mei tot en met 5 mei gaat Oranje op trainingskamp in de Portugese Algarve. In Faro-Loulé oefent de ploeg op 2 juni tegen Schotland. Terug in Nederland kruist Oranje ook nog de degens met Georgië, die wedstrijd wordt op 6 juni in Enschede gespeeld. Op zondag 13 juni speelt Nederland de eerste EK-wedstrijd tegen Oekraïne.

Complete voorselectie Nederlands elftal EK 2020

Doel: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City) en Maarten Stekelenburg (Ajax).

Verdediging: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Rick Karsdorp (AS Roma) Matthijs de Ligt (Juventus), Jeremiah St. Juste (FSV Mainz 05), Kenny Tete (Fulham), Jurriën Timber (Ajax), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale) en Owen Wijndal (AZ).

Middenveld: Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Marten de Roon (Atalanta), Tonny Vilhena (Krasnodar) en Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanval: Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (Olympique Lyon), Cody Gakpo (PSV), Anwar El Ghazi (Aston Villa), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Spartak Moskou) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).