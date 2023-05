Tijdschema GP Miami: latertje voor Nederlandse fans

Dat betekent dat de vijfde race van het seizoen om 21.30 uur Nederlandse tijd begint. In Florida is het zes uur vroeger dan in Nederland, dus alle sessies beginnen Europese tijd pas in de avond. In tegenstelling tot in Baku wordt er in Miami weer geracet volgens het normale format, met drie vrije trainingen.

Max Verstappen won vorig jaar in Miami. Hij gaat ook nu weer aan de leiding in de strijd om het wereldkampioenschap. De achterstand van teamgenoot Sergio Pérez, die afgelopen weekeinde in Baku zegevierde, bedraagt zes punten.

Tijdschema GP Miami (Nederlandse tijd)

Vrijdag 5 mei

20.30 uur: Eerste vrije training

Zaterdag 6 mei

00.00 uur: Tweede vrije training

18.30 uur: Derde vrije training

22.00 uur: Kwalificatie

Zondag 7 mei