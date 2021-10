Ontketende Tallon Griekspoor wint wederom challenger Napels

Voor Griekspoor was het zijn zestiende zege op een rij en zijn derde titel op rij. Hij heeft sinds zijn debuut op de US Open, waar hij in de tweede ronde moest buigen voor Novak Djokovic, niet meer verloren. Hij won een duel in de Daviscup tegen Uruguay en pakte vervolgens de titels in zowel Murcia als twee keer in Napels. Het is zijn zesde challengertitel van dit jaar.

Griekspoor brak in beide sets twee keer de opslag van de 27-jarige Amerikaan, die op plaats 302 van de wereldranglijst staat. De Nederlander was zelf vooraf aan het toernooi de nummer 118, maar hij zal maandag debuteren in de mondiale top 100.