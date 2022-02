Kai Verbij na horrorwissel in Peking: ’Echt een doemscenario’

„Ik kan zielig doen, maar dit kan gebeuren”, trapte Verbij sportief af in gesprek met de NOS. „De eerste 200 meter van Laurent waren goed en zijn rondje was ook snel en, ja, dan kom ik in de problemen. Het is balen dat ik mijn rit niet kon afmaken, want ik weet dat ik een sterke slotrit in de benen heb. Maar op het moment dat je rechtop moet staan, verlies je direct drie á vier kilometer per uur aan snelheid. Dan zit er misschien nog een 1.08,8 in, maar daarmee doe je sowieso niet mee. En moet je dan doorrijden? Tsja...”

Verbij reageerde opvallend kalm op zijn desastreus verlopen rit. Eerder werd hij op de 500 meter slechts veertiende. „Uiteindelijk is topsport soms best pittig en zwaar. Natuurlijk baalde ik toen ik van het ijs kwam en ga ik hier ook nog zeker flink van balen. Ik heb hier lang naar toegewerkt en wilde echt iets laten. Ik laat het nu misschien nog niet zo zien, omdat het besef er wellicht nog niet helemaal is, maar dit is echt een doemscenario.”

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Hein Otterspeer heeft even een momentje voor zichzelf nodig na zijn teleurstellende race. Ⓒ ANP/HH

Hein Otterspeer

Otterspeer kwam in de voorlaatste uit tegen Zhongyan Ning, die dit seizoen de snelste was geweest in de wereldbekerwedstrijd in Calgary. De 33-jarige Zuid-Hollander kwam na een moeizame start tot een tiende plaats.

Otterspeer was zeer teleurgesteld na afloop. ,,De droom is op een behoorlijk wrede manier verstoord. Op het moment dat ik me klaar maakte voor de start, gleed mijn schaats was. Toen schoot door mijn hoofd om een nieuwe start aan te vragen. Dat heb ik niet gedaan is gewoon superdom van me.”

Otterspeer legde uit wat er vervolgens mis ging bij zijn afzet. „Mijn houvast was weg. Het was alsof ik startte in zand en ik rende vervolgens letterlijk en figuurlijk achter de feiten aan. Het was alsof ik aan langlaufen was en dat moet je niet doen op schaatsen. Ik had gewoon de knoop moeten doorhakken. Dit was een verkeerde gedachte om een race te beginnen. Zeker op de Spelen...”

Otterspeer bood vervolgens zijn excuses aan zijn teamgenoten aan. „Het spijt me dat ik niet alles heb laten zien. Ik schaam me hier wel een beetje voor. Ik had me goed voorbereid. Alles stond in het teken van de race. Het inrijden ging fantastisch. Dat het dan op zijn manier eindigt...”

Alle olympische wedstrijden zijn live te volgen en terug te zien via Eurosport/discovery+.