Caster Semenya Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Krijgt Dafne Schippers er een geduchte concurrente bij, of gaat Caster Semenya op de 200 meter geen rol van betekenis spelen? „De kans is vrijwel nihil dat ze op de 200 meter medailles gaat winnen”, zegt atletiekgeleerde Henk Kraaijenhof over de tweevoudig olympisch kampioene op de 800 meter. „Lange afstand lopen is dodelijk voor je snelheid.”