Roland Garros: Bertens treft Hercog, Rus tegen Buzarnescu, Van de Zandschulp in hoofdtoernooi

Op het gravel van Roland Garros in Parijs versloeg de 25-jarige Veenendaler donderdagmiddag in de derde en laatste kwalificatieronde de Oekraïner Ilja Martsjenko. Hij had daarvoor niet meer dan 72 minuten nodig: 6-1 6-2.

Tegen Martsjenko, 7 plaatsen lager gerangschikt, leidde Van de Zandschulp, de nummer 154 van de wereld, na twee breaks al snel met 4-0. In de tweede set ging het al net zo vlot met een break in de eerste en de vijfde game.

Van de Zandschulp weet nog niet tegen wie hij speelt in de eerste ronde. Van de qualifiers is de indeling nog niet bekend. De Nederlandse tennisvrouwen weten wel waar ze aan toe zijn.

Kiki Bertens

Bertens speelt in de eerste ronde tegen Polona Hercog. De Sloveense staat op de 73e plaats van de wereldranglijst. Bertens. Nederlands beste speelster, is in Parijs als 16e geplaatst. Ze is in de ranking wat teruggevallen door blessures.

Vorig jaar strandde Bertens op Roland Garros in de vierde ronde. Ze haalde in 2016 de halve finales op het gravel in Parijs, vooralsnog haar beste resultaat op een grandslamtoernooi.

Arantxa Rus

Rus neemt het op tegen de Roemeense Mihaela Buzarnescu, die bij lange na niet bij de beste honderd van de wereld behoort. Als Rus wint speelt ze mogelijk tegen Serena Williams. De Amerikaanse is de nummer 7 van de plaatsingslijst.