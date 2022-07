Premium Het beste van De Telegraaf

Volgens Schreuder zijn rvc, directie en technisch manager het met hem eens dat Braziliaan moet blijven ’Ajax heeft dreiging van Antony gewoon nodig’

Alfred Schreuder coacht tijdens Ajax-Shakhtar. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Alfred Schreuder heeft na Ajax-Shakhtar Donetsk (3-1) herhaald dit seizoen ’gewoon’ op Antony te rekenen. De Braziliaan, die tegen de Oekraïners bij vlagen weer briljant speelde, staat in de belangstelling van Manchester United, maar Ajax wil hem niet verkopen. ,,Je weet het als trainer nooit honderd procent zeker. Maar intern hebben we uitgesproken dat we dit elftal verder bij elkaar willen houden”, zei de winnende coach.