Oguzhan Özyakup wint binnen één minuut Feyenoord-fans voor zich

Oguzhan Özyakup, Jens Toornstra en Luis Sinisterra Ⓒ ANP Sport

ROTTERDAM - Een minuutje had hij nodig om het Legioen voor zich te winnen. Sneller dan Oguzhan Özyakup, die de 1-0 scoorde tegen FC Emmen, heeft waarschijnlijk nog nooit een aankoop van Feyenoord indruk gemaakt op de fans. Dick Advocaat was zo trots als een pauw. En logisch, de huurling van Besiktas is toch een beetje zijn vondst geweest.