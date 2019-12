Vitesse beleeft zalig kerstfeest dankzij Joseph

Riechedly Bazoer valt na zijn goal de afzwaaiende interim-coach Joseph Oosting in de armen. Ⓒ ANP

ARNHEM - Na zijn schitterende openingsgoal tegen VVV-Venlo, een pegel in de bovenhoek, spurtte Vitesse-middenvelder Riechedly Bazoer naar de zijlijn om de afzwaaiende interim-trainer Joseph Oosting in de armen te vallen. „De spelersgroep heeft een heel goede band met hem. Hij heeft ons in een moeilijke periode heel goed geholpen en ik wilde hem bedanken voor alles wat hij voor ons heeft gedaan.”