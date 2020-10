Geschorste wielrenner Quinn Simmons: ’Ik bedoelde het niet zo’

De 19-jarige Simmons, vorig jaar wereldkampioen bij de junioren en nu bezig aan zijn eerste seizoen bij de profs, liet met enkele reacties op Twitter duidelijk blijken aanhanger te zijn van de Amerikaanse president Donald Trump. De manier waarop hij dat deed, is volgens Trek-Segafredo ongepast.

Simmons reageerde op een bericht van een Nederlandse wielerjournaliste, die na het eerste presidentsdebat tussen Trump en zijn uitdager Joe Biden op Twitter schreef dat al haar volgers die op Trump stemmen kunnen gaan. De Amerikaanse renner schreef daarop ’bye’, gevolgd door een zogeheten emoji van een zwaaiende zwarte hand. Simmons erkende later ook een ’Trumper’ te zijn, een aanhanger van de zittende president.

„Aan degenen die de kleur van de emoji racistisch hebben gevonden, kan ik beloven dat ik het niet zo heb bedoeld”, reageert de jonge wielrenner in een statement. „Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden aan iedereen die dit kwetsend vond, want ik veroordeel racisme in welke vorm dan ook. Aan iedereen die het politiek gezien niet met me eens is, dat is prima. Ik zal je er niet voor haten. Ik vraag alleen hetzelfde.”

„We zijn een organisatie die gaat voor inclusiviteit en die een meer diverse en rechtvaardige wielersport ondersteunt”, staat in een verklaring. „Hoewel we het recht op vrije meningsuiting steunen, vinden we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn woorden en daden. Helaas heeft onze renner Quinn Simmons online statements gemaakt die naar onze mening verdeeldheid zaaien, opruiend zijn en schadelijk voor het team, het professionele wielrennen, de fans en de positieve toekomst die we hopen te creëren voor onze sport.”

Simmons, ploeggenoot van onder andere Bauke Mollema, Pieter Weening en Koen de Kort, reed woensdag nog de Waalse Pijl. Hij zou zondag ook meedoen aan Luik-Bastenaken-Luik, maar Trek-Segafredo houdt de tiener voorlopig aan de kant.