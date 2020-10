Trek-Segafredo schorst Quinn Simmons na ’opruiend’ Twitter-bericht

„Trek-Segafredo is een organisatie die veel waarde hecht aan inclusiviteit en achter diversiteit en gelijkheid in de sport staat. Terwijl we ook het recht op vrijheid van meningsuiting respecteren, houden we mensen wel verantwoordelijk voor hun woorden en acties. Helaas heeft Quinn online opruiende opmerkingen geplaatst, die verdeeldheid zaaien en bovendien het team als het wielrennen schaden, evenals de positieve toekomst die we voor de sport hopen te creëren. Daarom zal Quinn voorlopig niet koersen”, aldus Trek-Segafredo in een verklaring.

„Als team gaan we nu samen met onze partners kijken hoe we deze zaak verder gaan aanpakken. We zullen de fans en het publiek daarbij op de hoogte houden.”

Donald Trump

De rel begon woensdag, op de dag dat Simmons deelnam aan de Waalse Pijl en op de Muur van Hoei 135e werd, met een bericht van wielerjournalist José Been.

„Lieve Amerikaanse volgers, ik hoop dat dit vreselijke presidentschap snel stopt voor jullie. En voor ons als (voormalige?) bondgenoot ook. Als je mij volgt en Donald Trump steunt, kun je gaan. Er is geen enkel excuus om deze verachtelijke, vreselijke man te volgen.”

Simmons reageerde vervolgens met ’Bye’, met daarachter een emoji van een wuivende zwarte hand. Vooral het plaatje zette kwaad bloed bij veel van zijn volgers, die de witte rijder een gebrek aan raciaal bewustzijn verweten. Sommigen noemden hem vanwege zijn steun aan Trump en het gebruik van de emoji een racist.

De jonge Simmons zou de komende periode diverse klassiekers rijden. De 19-jarige coureur geldt als een groot talent. Hij kroonde zich vorig jaar tot wereldkampioen bij de junioren en sloeg afgelopen winter de belofte-klasse over om als prof aan de slag te gaan.

Quinn Simmons werd vorig seizoen wereldkampioen bij de junioren. Ⓒ HH/ANP

Politiefietsen

Trek zit duidelijk met het incident in de maag. Ook omdat de fietsenfabrikant in het verdeelde VS al langere tijd onder vuur ligt, vanwege het feit dat het ondanks veel ophef nog steeds tweewielers verkoopt aan de Amerikaanse politie.