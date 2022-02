Keepersblunder kan fatale gevolgen hebben voor PSV

Voetbal

Roger Schmidt: ’Weer verloren na gekke goal’

Trainer Roger Schmidt was erg teleurgesteld na de nederlaag van PSV tegen AZ (1-2). „Twee weken geleden verloren we van Ajax door een gekke goal en nu verliezen we van AZ na een gekke goal”, zei hij bij ESPN. „We winnen te weinig topwedstrijden. Dat is wel waar.”