Heracles in zee met Vloet

Vloet komt transfervrij over van Excelsior, dat in de Keuken Kampioen Divisie speelt. De 25-jarige speler zegt blij te zijn met de kans die hij krijgt in de Eredivisie te gaan spelen.

„Ik wilde graag een stap hogerop maken, de Eredivisie biedt mij nu die mogelijkheid. Er was interesse van meerdere clubs, maar het aanbod van Heracles Almelo past precies bij wat ik zoek. Ik heb gehoord dat het een fijne club is, met fijne mensen en fijne fans, waar ze je in je waarde laten. Daar voel ik mij prettig bij.”

Technisch directeur Tim Gilissen verwacht dat Vloet zich nog kan verbeteren. „Rai heeft laten zien over specifieke kwaliteiten te beschikken. Bovendien heeft hij bij Jong PSV, FC Eindhoven, NAC Breda en het afgelopen seizoen bij Excelsior bewezen dat hij goals kan maken. Wij gaan samen met hem aan de slag om het maximale eruit te halen.”