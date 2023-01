Scheidsrechter Franca Overtoom naar WK voor voetbalsters

De wereldvoetbalbond FIFA selecteerde 33 scheidsrechters, 55 assistenten (grensrechters) en 19 videoarbiters. Van Boekel was in die functie eind vorig jaar ook actief op het WK voor de mannen in Qatar. Danny Makkelie floot toen twee groepswedstrijden. De Nederlander bleef lang in Qatar en maakte kans op een wedstrijd in de beslissende fase van het toernooi, maar hij kreeg tot zijn grote teleurstelling geen aanstelling meer.

De FIFA had voor het WK van de mannen drie vrouwelijke scheidsrechters geselecteerd. Alleen de Française Stéphanie Frappart mocht ook daadwerkelijk een wedstrijd fluiten (Duitsland - Costa Rica). Voor het WK van de vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland heeft de FIFA vooral vrouwelijke arbiters geselecteerd. De videoarbiters zijn wel overwegend mannen, al zitten daar - voor het eerst - ook zes vrouwen bij.

De Nederlandse voetbalsters hebben zich gekwalificeerd voor het WK. De ploeg van bondscoach Andries Jonker treft titelverdediger Verenigde Staten, Vietnam en een land uit de play-offs in de groepsfase.