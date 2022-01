Premium Het beste van De Telegraaf

’Meteen weer opgenomen in Rangers-familie’ Sensationele start Giovanni van Bronckhorst in Schotland geen toeval

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Met een zelfverzekerde houding staat Giovanni van Bronckhorst voor zijn dug-out. „Ik ben de manager, ik moet vanaf de eerste dag laten zien wat ik wil.” Ⓒ FOTO ANP/HH

Het is een van de meest sensationele starts die een coach van het Schotse Rangers FC ooit heeft gemaakt. Met zeven opeenvolgende zeges in de competitie en twee indrukwekkende Europese optredens heeft Giovanni van Bronckhorst zich nu al razend populair gemaakt bij de aanhang van de regerend kampioen. Best bijzonder, want hij houdt er eigenlijk niet van om midden in een seizoen in te stappen bij een club.