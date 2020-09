Michael van Gerwen herstelt zich met toernooizege

In de eindstrijd kende Van Gerwen geen genade met Mensur Suljovic. De 31-jarige Vlijmenaar zegevierde met 8-1 in legs. Zijn gemiddelde kwam in die partij uit op 98,9. Zijn Oostenrijkse opponent stelde zwaar teleur met een score van 82.

De mooiste overwinning op de dag boekte Van Gerwen tegen Glen Durrant, de man in vorm op het moment. De Nederlandse topdarter gooide in het duel in de achtste finales een gemiddelde van 105,4. Durrant bood met 102,5 prima tegenstand, maar moest toch met 6-2 zijn meerdere erkennen in Van Gerwen. Het betekende een primeur voor de Brabander, die de Brit nog niet eerder wist te vloeren. „Natuurlijk voelt het fijn om Glen voor de eerste keer te verslaan. Hij is een fantastische speler, maar ik had de laatste keer ook al van hem moeten winnen.”

Revanche op Heta

Verder rekende Van Gerwen in de kwartfinales af met Demon Heta, van wie hij een dag eerder nog in de tweede ronde had verloren. Overigens ging Heta er toen ook met de dagwinst vandoor. Nick Kenny, Dirk van Duijvenbode, Reece Robinson en Andy Hamilton waren de andere slachtoffers van Van Gerwens dadendrang.

Eerder won Van Gerwen in augustus ook al twee toernooien in de Summer Series, eveneens een vijfdaags event dat tot de Players Championship-series behoort. De 128 deelnemers spelen dinsdag en woensdag in Duitsland nog twee keer om een eindzege en een cheque van 10.000 Britse ponden.

Met de triomf in Niedernhausen heeft Van Gerwen in elk geval weer iets rechtgezet. De nummer één van de wereld beleeft namelijk een wisselvallige fase in zijn carrière. Zo werd hij onlangs als titelverdediger totaal onverwachts in de Premier League uitgeschakeld en beleefde hij eerder ook al een voortijdige eliminatie bij het majortoernooi World Matchplay.

