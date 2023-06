Haas-teambaas Steiner op het matje na kritiek op stewards

In die race kreeg Haas-coureur Nico Hülkenberg een straf na een incident in de eerste ronde. Volgens Steiner was het een zoveelste voorbeeld van ’inconsistent’ optreden van de stewards. Ook noemde hij het raar dat in een populaire sport als de Formule 1 ’leken’ de straffen bepalen en niet fulltime professionals, zoals in andere sporten.

Volgens de FIA gaat Steiner daarmee te ver, omdat hij met zijn uitlatingen het imago van de autosportfederatie schaadt. Zaterdagmiddag moest hij na de derde vrije training en kwalificatie in Barcelona op het matje komen bij de wedstrijdleiding. Een van de stewards, Felix Holter, was daarbij niet aanwezig, omdat hij vorige week ook een van de stewards was in Monaco.

Of Steiner wordt gestraft, en in welke mate, wordt pas zondagochtend bekend. In 2019 kreeg hij na de Russische Grand Prix al eens een boete van 7500 dollar, nadat hij het op de boordradio had over een ’stomme, idiote steward’.