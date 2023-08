Dag 23: En als een Spaanse ober het waagt om mij te poorten, schop ik hem voor zijn Cojones

Ja, zo heetten Spanjaarden vroeger. Spanjolen. Geen idee of ik dat mag zeggen? Daar moet je tegenwoordig voorzichtig mee zijn. Laat ik Spanjolen dus maar niet meer Spanjolen noemen. Hoewel: ik weet nogal vrij zeker dat Spanjolen het geen moer interesseert of ze Spanjolen worden genoemd.

Ze houden zich in Spanje namelijk heel erg met zichzelf bezig, of met elkaar. Zo zijn Catalanen (Barcelona, Girona, Lloret de Mar) geen vrienden van Castilianen (Madrid), net als de Basken (San Sebastian, Bilbao, Laguardia). Andalusiërs (Cordoba, Sevilla, Cadiz) hebben een hekel aan Catalanen, omdat die zich ver verheven voelen boven die arbeiders uit het zuiden, die overigens wel al het vuile werk doen voor die arrogante hufters.

En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan, maar dat doe ik niet want morgen is ons laatste dag vóór de grote terugreis en op mijn telefoon is het 01.39 uur. Maar wat Spanjolen allemaal gemeen met elkaar hebben, is dat ze ongelooflijk goed kunnen voetballen. Ooit, mijn twee jongens wisten al een paar jaar wat een ‘panna’ betekende, werd ik op het terras van Hotel Sa Tuna in Sa Tuna door mijn benen gespeeld door een ober met een dienblad in zijn handen en een gigantische buik.

Vier tanden, vier goals

Ook herinner ik me dat ik met mijn oude voetbalteam in het Andalusische Conil de la Frontera een voetbalwedstrijdje speelde tegen de plaatselijke fc. Dat ging van een leien dakje, wij waren met elf en zestien reserves, zij met zijn negenen. Maar de Spanjolen maakten zich nergens druk om, want de burgemeester kon elk moment komen, net als zijn chauffeur. En zulks geschiedde. Tien minuten later stonden we al 4-3 achter. De burgemeester bleek een oud-spelmaker van Betis Sevilla te zijn en de chauffeur, mijn man, maakte net zoveel goals als hij nog tanden in zijn mond had (4).

"Wij, leden van de Royal Dutch Press, brengen morgen voor ons laatste avondmaal een allerlaatste bezoek aan El Matador, onze favoriete Spaanse restaurant"

Decennialang liep het altijd verkeerd af met de Spanjolen op een grote toernooien, EK’s of WK’s. De eenheid was altijd ver te zoeken. Maar toen de eerste hoofdprijs was gewonnen, olympisch goud in 1992, groeide er toch iets moois tussen de Spanjolen. Daar kunnen wij helaas over meepraten. (ANP-Tjeerd: leg tante Evelien uit Balk even uit dat wij in 2010 in Soweto de WK-finale van Spanje hebben verloren, ik heb haar nummer niet).

Toch is de eenheid broos, getuige de animositeit die er heerst tussen de Catalanen (Barça) en de Castilianen (Real Madrid). Zo worden Spaanse interlands al decennialang niet meer in Camp Nou gespeeld, het stadion van FC Barcelona, omdat de Catalaanse aanwezigen steevast de tegenstander aanmoedigen.

Catalanen

Vanmiddag kregen mijn jonge collega’s voor de eerste keer een staaltje Spaanse verdeeldheid mee. Tijdens het Spaanse volkslied kon je de Catalaanse journalisten, veelal vrouwen, er zo uitpikken. Ze bleven óf zitten, óf stonden met hun rug naar het veld toe. Ondanks dat speelde het verdeelde Spaanse team, er was ook nog eens een muiterij met de bondscoach, Oranje helemaal zoek.

Wij, leden van de Royal Dutch Press, brengen zaterdag voor ons laatste avondmaal een allerlaatste bezoek aan El Matador, onze favoriete Spaanse restaurant. Nog één keer zijn we wel die hechte eenheid die we al bijna vier weken zijn. En als een ober het waagt om mij te poorten, al is het met een bierviltje, schop ik hem voor zijn Cojones. Dat zal ze leren, die Spanjolen.